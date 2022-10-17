Командир Отдельного отряда спецназначения Нацгвардии "Азов" готов реально на что угодно, чтобы быть в Украине, отметил бывший командир "Азова".

Освобожденный из плена командир Отдельного отряда специального назначения Нацгвардии "Азов", защитник Мариуполя Денис Прокопенко ("Редис") "очень тяжело переносит" пребывание в Турции.

Воин хочет вернуться на Родину, рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин "24 каналу".

"Он ("Редис" – ред.) ...готов реально на что угодно, чтобы быть в Украине, продолжать борьбу и защищать страну. Однако это сейчас временно невозможно", – поделился экс-командир "Азова".

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Жорин также поделился, что освобожденные из плена защитники Украины в Турции находятся в хороших условиях.

"У кого есть проблемы – с ними работают, а что касается условий – то все хорошо. Безусловно, зверского отношения, которое было в России, такого нет", – отметил он.

Напомним, украинские воины упорно защищали Мариуполь от российских захватчиков, их крепостью был завод "Азовсталь". Противники почти полностью разрушили город. Наши воины оказались в плену.

Освобождение защитников Мариуполя - важные новости

21 сентября стало известно, что из российского плена в результате обмена освобождены 215 украинских воинов. В частности, на свободе оказались 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников.

Обмен пленными состоялся при условии, что ряд украинских командиров, в том числе Денис Прокопенко, будут находиться в Турции до конца войны Украины с РФ.

В Турции освобожденные командиры прошли медосмотр и 3 октября встретились со своими родными.

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