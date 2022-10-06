В частности, сначала они попали в колонию в Еленовке, но через четыре дня их переправили в РФ, и скорее всего в Москву.

Командиры отдельного отряда спецназначения Национальной гвардии "Азов" рассказали некоторые подробности своего пребывания в плену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время онлайн-пресс-конференции командиров полка "Азов".

В частности, начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, что командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко во время обороны Мариуполя и "Азовстали" непосредственно имел связь с президентом Украины Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным и руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым.

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"Вся операция нашего выхода, конечно, была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция... Нам было очень трудно принять это решение, но на тот момент у нас было 600 раненых, и 300 из них просто "гнили". Они гибли очень медленно. Поэтому офицерский состав единогласно принял решение о выходе в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, которые были в госпитале, - это было в бункере. У нас не было лекарств, у нас не было достаточного оборудования", - подчеркнул Кротевич.

Он добавил, что это решение было согласовано с руководством государства, но руководство предоставило нам право выбора.

По словам Кротевича, первые четыре дня плена "азовцы" находились в колонии в Еленовке. За это время к бойцам никто не приезжал от Украины.

"В ночь с четвертого на пятый день к нам приехали, не разрешили забрать вещи, и просто поставили перед фактом, что мы выезжаем. Куда, конечно, не сказали. Сначала нас посадили в автозак. Довезли до аэропорта как в Ростове. Это мое предположение. И потом мы прилетели куда-то, в какую-то камеру. Сейчас я понимаю, что это была Москва. Хотя я думал, что это был Санкт-Петербург, потому что слышал как чайки кричат. Но на Москве-реке тоже есть чайки", - сказал Кротевич.

В свою очередь врио заместителя командира "Азова" по работе с личным составом Илья "Гэндальф" Самойленко добавил, что сначала в Еленовке командиры полка находились вместе с личным составом, но позже командиров перевезли в РФ, где они находились все время до освобождения.

В то же время пока разглашать другие подробности они не могут.

Большой обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 21 сентября стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины.

Среди них - 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников, а также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции до конца войны.

Командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры. 3 октября защитники "Азовстали" встретились со своими семьями.

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