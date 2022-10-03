Отмечается, что воины смогли увидеть и обнять близких впервые за много месяцев.

В Турции защитники "Азовстали", недавно освобожденные из российского плена, встретились со своими семьями.

Видео дня

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время визита в Турцию руководитель ОП Андрей Ермак встретился с пятью украинскими военными – защитниками "Азовстали" и организовал их встречу с родными.

Отмечается, что воины смогли увидеть и обнять близких впервые за много месяцев.

В ОП напомнили, что командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега находятся в Турции, согласно условиям обмена.

"Мы должны освободить всех, кто остается в российском плену и за решеткой, всех, кто был принудительно депортирован. Вы понимаете, как это важно. Люди - это самое ценное, что есть у Украины. И мы упорно боремся за возвращение каждого нашего воина и каждого гражданского", - подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что семьи защитников "Азовстали" борются за освобождение всех, кто до сих пор остается в плену.

Руководитель ОП также отметил, что история обороны Мариуполя и "Азовстали" стала для всего мира свидетельством мужества и стойкости украинского народа и будет оставаться образцом несокрушимости для многих поколений украинцев.

"Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир. Но самое важное, о чем я всегда говорю: герои должны быть живыми", - резюмировал он.

Также с "азовцами" встретилась и первая леди Украины Елена Зеленская.

"Эмоций много. Путь до этого мгновения был долог и труден. Наконец они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное - что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в русском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", - подчеркнула Зеленская.

Освобождение "азовцев" из плена

Как сообщал УНИАН, 21 сентября стало известно об освобождении из российского плена 215 защитников Украины.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

Освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры.

Вас также могут заинтересовать новости: