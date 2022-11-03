Власти страны отметили, что Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине.

Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину.

Как сообщает Reuters, по мнению швейцарских властей, разрешение нарушило бы нейтралитет страны.

Как отмечает издание, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 боеприпасов швейцарского производства для зенитных установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией. Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило более ранний запрос.

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"Согласно принципу равного обращения в праве на нейтралитет, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте", - объяснили свою позицию в швейцарском правительстве.

Швейцария подчеркнула, что не будет менять позицию по реэкспорту своих боеприпасов, техники или оружия.

"Поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи Германией швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно", - добавили в ведомстве.

Как поясняет издание, 35-мм снаряды первоначально снабжались швейцарскими компаниями немецкой армии несколько десятилетий назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

Что такое Gepard

Gepard - немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем ​​и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

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