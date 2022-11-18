Бундесвер проигнорировал предупреждение о необходимости закупить детали к гаубицам.

Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitzen 2000, которые были переданы ВСУ, активно изнашиваются в результате боевых действий. А с ремонтом гаубиц возникают проблемы из-за отсутствия деталей.

Такой информацией поделилось издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. Как сообщили журналисты, в Бундесвере допустили ошибки при планировании поставок дополнительных деталей к PzH 2000 и реактивным системам залпового огня Mars II. Из-за этого боеспособность отправленного в Украину германского вооружения находится под угрозой.

"Минобороны Германии не смогло вовремя заказать большие пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержки их в рабочем состоянии", — сообщили журналисты.

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По данным Spiegel, большинство PzH 2000, которые используют ВСУ для противостояния российским оккупантам, уже нуждаются в ремонте. Украинские военные интенсивно применяют тяжелое вооружение на фронте. Они выпускают до 300 снарядов в день из одной САУ, что приводит к быстрому износу.

"Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безрезультатно предупреждал Министерство о необходимости заказать большие пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки слишком длительные. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого спецштаба Украины не приходило", — сообщили в Spiegel.

Ремонт вооружения из Германии

ФРГ передала Украине 14 PzH 2000, а еще 8 отправили Нидерланды. В рамках встречи союзников в формате "Рамштайн-6" Германия гарантировала дополнительные гаубицы для ВСУ. Правда, их количество не сообщалось.

Поврежденные Panzerhaubitzen 2000 восстанавливали в Литве. Государство вернуло их в уже отремонтированном виде в середине октября.

Ранее на этой неделе Германия пообещала создать в Словакии центр восстановления поврежденного оружия, переданного Украине. Основное внимание будет уделено именно PzH 2000.

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