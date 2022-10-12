В настоящее время известно о по меньшей мере 529 похищенных россиянами жителях области.

Россия почти полностью перекрыла выезд людей из оккупированной части Запорожской области и усилила террор против местного населения после подписания Путиным фейковых документов об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в Медиацентре Украина.

"За минувшие сутки выехали около 60 человек, в прошлом месяце по 1,5 тыс. человек выезжали с тех территорий (в день – ред.), потому что очень тяжело жить там: газа нет, электричество под вопросом, медицинская помощь ограничена", – подчеркнул Старух.

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По словам главы Запорожской ОВА, в последнее время российские оккупанты начали сильнее терроризировать местное население. Участились случаи похищения жителей области. Сейчас известно о по меньшей мере 529 таких случаях.

Ситуация в Запорожской области: обстрелы не прекращаются

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре в Запорожской области. Во вторник, 11 октября, в результате обстрела погибли семь человек. "Прилеты" зафиксировали в городе Орехов и пгт Степногорск.

В ночь на 9 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. От удара одной из ракет – тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж. Президент Владимир Зеленский назвал этот удар сознательной атакой со стороны России.

В конце сентября российские оккупанты обстреляли гуманитарную колонну на выезде из Запорожья. В результате атаки погибли 30 человек, еще 88 получили ранения. Среди умерших были дети.

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