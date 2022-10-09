Число погибших возросло до 14 человек.

Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по Запорожью возросло до 14 человек.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Запорожье. Один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек", - отметил он.

Видео дня

Зеленский напомнил, что количество погибших может возрасти, ведь разбор завалов разрушенных зданий до сих пор продолжается.

"Сотни семей остались без жилья. От удара одной из ракет – тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж. Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполняли, знали, куда бьют", - подчеркнул глава дерджави.

Россия ударила по Запорожью

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 9 октября, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья.

Частично разрушена 9-этажка и пять частных домов. Также повреждения получили более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора. Кроме того, повреждены торговые заведения, админздания, офисные помещения, детсады, школы и инфраструктурные объекты.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 89 раненых, из которых 11 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: