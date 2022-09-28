На неоккупированных районах Донецкой области было немного отказов от обязательной эвакуации.

За два месяца более 100 тысяч человек эвакуировали с прифронтовых территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"Если мы возьмем общее число, сколько уже уехало из прифронтовых территорий, то за август и сентябрь - это уже более 100 тысяч человек, которые выехали из Херсонской, Запорожской и Донецкой областей",- сказала она.

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Она добавила, что заявлений от жителей неоккупированных районов Донецкой области о добровольном отказе от обязательной эвакуации, введенной государством перед началом отопительного сезона, было не много.

Вице-премьер-министр отметила, что для жителей временно оккупированных территорий юга сохраняется возможность выехать, но она усложнилась для мужчин.

"Она сохраняется, но ухудшилась ситуация для мужчин. Несколько дней подряд их фактически не пропускали. Вчера была информация, что вроде бы кое-кому удалось вырваться и спастись. Однако сегодня хранятся пути через временно оккупированный украинский Крым, если мы говорим о юге, а также через территорию РФ - эти все пути надо использовать. Надо решаться и ехать, чтобы себя спасти, и потом не стать мобилизованным", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона. Планировалось эвакуировать 200-220 тыс. жителей, среди них 50 тыс. детей.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что принуждение к людям применять никто не будет. Для жителей, которые категорически отказываются от эвакуации, предусмотрен формат отказа.

Следующей для эвакуации может стать Запорожская область, отмечала Верещук.

По состоянию на 12 сентября на временно оккупированных территориях Украины, по данным Верещук, еще оставались около 1,2 млн человек. В частности на Донбассе - примерно 300 тыс. на Херсонщине - 500 тыс., в Запорожской области - 350 тыс.

26 сентября председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в области осталась примерно четверть населения.

26 сентября Верещук сообщила, что после деоккупации Харьковской области оттуда эвакуировались около 10 тыс. лиц. Она призвала людей не спешить с возвращением на деоккупованные территории области. Особенно это касается жителей Купянска, Чкаловской и Малиновской общин.

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