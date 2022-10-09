США и страны Европы якобы должны вести дипломатические беседы с Россией о гарантиях безопасности для Украины.

Западные страны должны вести переговоры с Россией об окончании войны, даже если они закончатся замороженным конфликтом. У РФ есть ресурсы для продолжения боевых действий. Необходимо договориться о гарантиях безопасности для Украины, ведь власти нашей страны не согласятся на "несправедливую потерю территорий".

Как передает портал G4 Media, такими заявлениями отметился министр обороны Румынии Василе Дынку.

"Единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры. В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем происходящее сейчас уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", — сказал Дынку.

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Министр обороны Румынии считает, что у РФ еще хватает ресурсов для продолжения войны. Поэтому "страны мира, НАТО, США" должны договориться с Россией о гарантиях безопасности для Украины, ведь "политический класс в Украине на данный момент не может позволить себе допустить несправедливую потерю территории".

Переговоры России с Украиной: основная информация

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому наша страна будет вести переговоры только со следующим президентом России.

"Именно Кремль делает абсолютно все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На различные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом", — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, РФ не нужны настоящие переговоры. Если бы агрессор искал дипломатическое решение, то "отреагировал бы на десятки наших предложений и попыток". Россия использует тему переговоров, чтобы выиграть время.

Сегодня, 9 октября, в СМИ появилась информация о встрече представителей России, США, Франции, Германии и Великобритании. Организовать ее собирается Турция, а основной темой переговоров будет "большое соглашение", к которому стремится Кремль.

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