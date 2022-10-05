Президент подчеркнул, что на предложения остановить агрессию и освободить украинскую территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль делает абсолютно все для завершения войны только на поле боя, а не за столом переговоров.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Именно Кремль делает абсолютно все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На различные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом. И это угроза для любого государства в любой части мира. Потому что если кто - то один пытается украсть территорию соседнего народа, то и у некоторых других может появиться аналогичное желание", - отметил он.

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Президент призвал всех субъектов международных отношений, которые уважают международное право, встать на защиту базовых его принципов и подтвердить свое уважение, в частности к принципу нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

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