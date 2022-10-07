По словам премьер-министра, эта война не будет продолжаться долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, ведь наша страна настроена освободить все свои территории в международно признанных границах.

Об этом он сообщил в интервью чешскому Общественному вещателю Czech Television.

"Я убежден, что никакого замороженного конфликта не будет, мы абсолютно настроены освободить все наши территории в международно признанных границах по состоянию на 1991 год - это наша цель. Наша армия очень высоко мотивирована освободить нашу землю. Мы боремся за свое, за свою родную землю, за наши дома, за наши семьи. Российская армия абсолютно демотивирована, российские солдаты не понимают, почему они должны отдавать свою жизнь за желания одного человека, непонятные желания", - сказал Шмыгаль. Видео дня

По его словам, российские захватчики демонстрируют отчаяние, агонию и непонимание что делать дальше.

"А мы понимаем очень четко - нам нужно освободить родную землю, и мы будем идти до конца, до полной победы, до освобождения всех наших земель", - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что Украина не собирается останавливаться или сдаваться, а за стол переговоров будет садиться тогда, когда российские войска покинут международно признанные территории государства.

"Мы видим выход только в освобождении наших территорий. Или мы это сделаем это военным путем и с поддержкой наших партнеров, или Россия это сделает добровольно покинет наши территории, после этого мы сядем с ними за стол переговоров и подпишем какие-то документы. Но Украина должна быть освобождена, после этого можно садиться за стол переговоров. Путин доказал, что с ним разговаривать не о чем своим ядерным шантажом, этим информационно-психологическими операциями в виде "референдумов", смешными указами президента Российской Федерации о похищении Запорожской АЭС, о похищении четырех украинских областей, похищения наших людей и детей. С этим человеком не о чем говорить сегодня. Мы будем бороться за нашу землю и освобождать ее, после этого будем вести переговоры", - заверил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что эта война не будет продолжаться долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.

"Я не думаю, что это будет долгая война в условиях усиления санкций от наших партнеров - это одна из важных ключевых условий, чтобы Россия не смогла финансировать эту войну, при поддержке Украины оружием, в условиях стабильной финансовой ситуации, чтобы мы могли сохранить макрофинансовую стабильность в нашем государстве. Конечно, мы победим. И мы ожидаем, что это будет не долгий период, но нужна поддержка оружием и амуницией. Без этого эта война будет продолжаться долго", - считает премьер-министр Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина будет бороться за свободу и независимость столько, сколько это необходимо.

"Но вопрос, хватит ли у россиян сил уничтожать другую нацию без цели, только при желании Путина? Это тоже важный момент", - добавил премьер.

Война в Украине

Раньше президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль делает абсолютно все для завершения войны только на поле боя, а не за столом переговоров. Президент подчеркнул, что на предложения остановить агрессию и освободить украинскую территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом.

Напомним, армия Украины дает достойную российским оккупантам - в конце августа наши Вооруженные силы ушли в контрнаступление. На Харьковщине было освобождено много населенных пунктов, противники бежали и бросили сотни единиц военной техники.

14 сентября начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонщину.

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