Президент Украины отмечает, что РФ хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова нанести удар.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров, она лишь хочет выиграть время.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении во время заседания Европейского совета.

"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Особенно важно это именно сейчас, когда российские силы наконец посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают украинскую землю, село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы", - подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что очевидно, что Россия "не хочет никаких настоящих переговоров".

"Потому что если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет восстановить силы и накопить ресурсы, чтобы ударить снова. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что как и все остальное в Европе, безопасность - это "не то, что можно получить, чем-то уступив или подписав какое-то там соглашение".

"Безопасность - это задача. Задача выгнать оккупанта с оккупированной им территории. Задача привлечь убийц и палачей к законной ответственности. Задача восстановить действие фундаментальных норм и конвенций, утвержденных международным сообществом для всех государств без исключения", - подчеркнул президент Украины.

Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

После этого он предложил украинским властям "вернуться за стол переговоров", однако без обсуждения этих территорий.

В тот же день Зеленский заявил, что с Путиным договориться о сосуществовании невозможно, поэтому Украина будет разговаривать с другим президентом РФ.

4 октября Зеленский заявил, что Кремль делает абсолютно все для завершения войны на поле боя, а не за столом переговоров - на различные украинские предложения остановить агрессию и освободить территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом.

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