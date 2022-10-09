По информации турецких СМИ, власти Турции разработали для этого специальный план, к которому уже одобрительно отнеслись в США.

Власти Турции решили организовать переговоры между Россией и четырьмя западными странами – Великобританией, Германией, США и Францией, чтобы они попытались договориться о "большом соглашении", которого хочет Кремль.

Как сообщила турецкая газета Milliyet без указания источника информации, власти Турции разработали для этого шага план.

Отмечается, что после анализа речей президента РФ Владимира Путина Турция пришла к выводу, что "Москва хочет долговременного соглашения с Западом".

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"О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые отзывы относительно плана со стороны влиятельных должностных лиц в Вашингтоне были положительными", – написало турецкое издание.

Milliyet не уточняет, будет ли речь идти на этих переговорах и о полномасштабном вторжении России в Украину, но "Анкара уважает желание Украины и по открытым каналам говорит о том, что война должна вернуться к миру без использования тактического ядерного оружия".

При этом не известно, согласятся ли на такой диалог в Москве, говорится в материале.

Напомним, 8 октября советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новое большое соглашение", и именно этим можно объяснить желание Кремля идти на переговоры. По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Усилия Турции по решению войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

Он регулярно проводит телефонные разговоры с Путиным по этому вопросу. Предыдущий телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся 7 октября и касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину. Во время диалога Эрдоган попытался убедить Путина, что окончание войны в интересах всех сторон.

Эрдоган после масштабного обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

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