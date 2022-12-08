Валерий Залужный и Тьери Бюркар обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции Тьери Бюркаром необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Он отметил, что обсудил с Бюркаром ситуацию на фронте российско-украинской войны.

"Акцентировал на массированном применении противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что несомненно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины", - написал Залужный о телефонном разговоре в Telegram.

Залужный поблагодарил Францию за поддержку и военную помощь.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба.

Он добавил, что Франция уже осуществила поставки вооружений Украине на сумму 550 млн евро.

1 декабря президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении пообещали предоставить Украине системы противовоздушной обороны и оборудование, необходимое для ремонта энергообъектов, поврежденных вследствие вражеских атак.