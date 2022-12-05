Сегодня в мире отмечают международный День волонтера.

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поблагодарил волонтеров за помощь украинской армии в борьбе с российскими оккупантами по случаю международного Дня волонтера. Как отметил Залужный, в ВСУ постоянно чувствуют заботу и поддержку со стороны волонтеров.

"Волонтеры и военные - это неразрывная, фактически родственная, связь. В нашем единстве - сила и несокрушимость украинской нации", - подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, "устойчивость нашей обороны, освобожденные города и села, относительный, но все же мир на большей части государства - это общая заслуга". Залужный уверен, что украинская победа тоже будет общей.

Видео дня

Также руководитель ОП Андрей Ермак поздравил волонтеров и подчеркнул, что с 2014 года они являются фундаментом армии и украинской государственности.

"Они дарят глаза на нуле (передача дронов на передовую - УНИАН), создают технологические продукты для сектора обороны, а также помогают в тылу, в частности восстанавливать то, что разрушено", - написал Ермак.

По его словам, волонтерское движение в Украине успешное, потому что - народное и работает на победу в войне за независимость.

"В Международный День волонтера я благодарю украинских и иностранных волонтеров, которые часто делают невозможное", - добавил он.

Героизм украинских волонтеров

Волонтеры изготавливают обогреватели на фронт.

Волонтеры поддерживают морально жителей деоккупированных территорий.

Волонтеры поставляют украинским воинам ударные дроны.