Также Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжать оказывать Украине мощную бюджетную поддержку.

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон обещают предоставить Украине системы противовоздушной обороны и оборудование, необходимое для ремонта энергетической сети, говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона, которое было обнародовано после их встречи в Вашингтоне.

Президенты решительно осудили агрессивную войну России против Украины и обстрелы гражданского населения и гражданской инфраструктуры, отметив, что эти действия являются военными преступлениями, виновники которых должны быть привлечены к ответственности.

Также Байден и Макрон осудили незаконную попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию, что является нарушением международного права.

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Соединенные Штаты и Франция подтверждают неизменную поддержку защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление Украине политической помощи, помощи в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи столько, сколько будет необходимо.

"Это включает предоставление значительных ресурсов для поддержания устойчивости украинского гражданского населения зимой, включительно с усилением поставок систем противовоздушной обороны и оборудованием, необходимым для ремонта энергетической сети Украины", - сказано в заявлении.

Соединенные Штаты и Франция планируют продолжать сотрудничество с партнерами и союзниками для координации усилий по оказанию помощи, в частности на международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря 2022 года.

Они также намерены продолжать оказывать мощную прямую бюджетную поддержку Украине и призывать международные финансовые учреждения увеличить свою финансовую поддержку.

Кроме того, Байден и Макрон заявили о непреклонной решимости привлечь Россию к ответственности за задокументированные акты жестокости и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее доверенными лицами, включая наемников, таких как боевики ЧВК "Вагнера" и других, через поддержку международных механизмов ответственности.

Также Соединенные Штаты и Франция намерены помочь Украине преодолеть последствия войны.

Массированные удары РФ по Украине и реакция мира

С 10 октября Россия прицельно бьет по критической инфраструктуре Украины. В результате последней, самой массовой, атаки энергосистему постиг блэкаут: миллионы украинцев остались без света, воды, тепла и связи.

Учитывая это, западные партнеры сосредоточились на поставках Украине энергооборудования и дополнительных систем ПВО. Сейчас на вооружении у ВСУ есть передовые NASAMS и Iris-T. 30 ноября США заявили о намерениях профинансировать производство новых установок NASAMS.

В ближайшее время Украину ждут еще несколько больших ракетных ударов, считают западные аналитики. Военных тревожит авиационная активность РФ на аэродромах "Энгельс" и "Энгельс-2".

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