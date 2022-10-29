Украинские защитники готовы к любым действиям со стороны россиян, заявил глава военной администрации столицы.

Россия не отказалась от идеи захватить Киев, риск для столицы со стороны российских оккупантов никуда не исчезал.

Такое заявление сделал руководителя военной администрации Киева генерал-полковник Сергей Попко в интервью НВ.

"Я думаю, что со стороны РФ желание захватить столицу Украины всегда есть, и Россия не отказалась от него. Дискутировать по этой теме мы можем долго: "зачем и для чего России наступать на Киев?". Но, я думаю, здесь очень много версий, и каждый это осознает, – заявил он. – Мы готовы к любым действиям со стороны противника".

Генерал рассказал, какая работа проводится для усиления обороны Киева.

"Сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города. Совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные. Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", – заверил Сергей Попко.

Планирует ли Россия захватить Киев: мнения военных

Ранее сообщалось, что в администрации российского президента Владимира Путина не переставали верить в то, что армии РФ удастся захватить Киев.

По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину включительно с Киевом.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявлял, что РФ не отказалась от планов по оккупации Киева: она по-прежнему планирует захватить город, инсценировать выборы, чтобы привести к власти прокремлевские силы, создать новое государственное формирование и включить его в свой состав.