Россия не отказалась от идеи захватить Киев, риск для столицы со стороны российских оккупантов никуда не исчезал.
Такое заявление сделал руководителя военной администрации Киева генерал-полковник Сергей Попко в интервью НВ.
"Я думаю, что со стороны РФ желание захватить столицу Украины всегда есть, и Россия не отказалась от него. Дискутировать по этой теме мы можем долго: "зачем и для чего России наступать на Киев?". Но, я думаю, здесь очень много версий, и каждый это осознает, – заявил он. – Мы готовы к любым действиям со стороны противника".
Генерал рассказал, какая работа проводится для усиления обороны Киева.
"Сейчас с моей стороны проводится работа по обеспечению частей и подразделений, задействованных в обороне города. Совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, включая минно-взрывные. Создана система огневого поражения, существенно усовершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", – заверил Сергей Попко.
Планирует ли Россия захватить Киев: мнения военных
Ранее сообщалось, что в администрации российского президента Владимира Путина не переставали верить в то, что армии РФ удастся захватить Киев.
По словам командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину включительно с Киевом.
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов также заявлял, что РФ не отказалась от планов по оккупации Киева: она по-прежнему планирует захватить город, инсценировать выборы, чтобы привести к власти прокремлевские силы, создать новое государственное формирование и включить его в свой состав.