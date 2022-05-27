По данным "Медузы", руководство страны-агрессора все еще верит, что армия РФ может одержать победу в Украине.

В администрации российского диктатора Владимира Путина на фоне незначительного продвижения на Донбассе вновь решили, что могут "довести войну в Украине до победы" за несколько месяцев. В том числе - захватить Киев.

Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на два источника, близких к Кремлю, и один собеседник непосредственно в АП России.

Как сообщается, "программой-минимум для объявления победы" в Кремле называют оккупацию Донбасса, а "программой-максимум" - взятие Киева. Собеседники журналистов в Кремле рассказали, что руководство РФ не отказалось от идеи захвата столицы Украины.

"Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - заявил один из источников "Медузы".

Подобные настроения, пишет издание, наблюдаются не только в Кремле, но и в руководстве "Единой России". Представители партии регулярно посещают оккупированные территории Украины. Позиция руководства Минобороны РФ по данному вопросу пока не известна, пишет СМИ.

Для реализации цели захвата Киева Кремль может массово отправить срочников.

"Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительно медленного продвижения [по Украине]. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия", - рассказал источник издания в Кремле, добавив, что всеобщей мобилизации в РФ не будет. Кремль на такой шаг идти опасается из-за рисков потери рейтинга.

У Путина при этом сомневаются, что Запад продолжит масштабную поддержку Украины, передавая ей оружие и финансы.

"Рано или поздно Европе надоест помогать - это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее. Ближе к осени надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону", - перечисляет "аргументы" один из собеседников "Медузы".

"Сейчас кажется, что на фронте мало что происходит. Что российская армия берет какие-то второстепенные населенные пункты. Что у нее есть какие-то проблемы. Но это ощущение создается оттого, что украинцы сразу не сдались, как многие думали. Да, блицкрига не вышло, видны какие-то просчеты. Но это не означает, что победу одержать не получится", - формулирует один из близких к АП РФ собеседников "Медузы". Другой источник при этом убежден, что ресурсов у РФ больше, чем у Украины без западной поддержки.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что украинским защитникам удалось отстоять Киев. По его словам, это еще не является окончательной победой Украины.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не исключил, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня".

Напомним, по данным городской власти, в Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом. Пострадали также 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.