После назначения на пост премьера Сунак первым позвонил президенту Украины.

Киев и британское правительство готовят визит нового премьера Великобритании Риши Сунака в Украину.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

Пристайко напомнил, что после назначения на пост премьера Сунак первым позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"Я знаю, что это был очень хороший разговор, во время которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет конкретно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии", – подчеркнул посол.

Риши Сунак: чего ждать Украине от нового премьера

Сунак – не новая персона в британской политике. Ранее он находился на посту министра финансов. Судя по его предыдущим заявлениям, он не собирается менять ранее заданный Борисом Джонсоном курс Британии на поддержку Украины.

25 октября 2025 году он впервые высказался о войне в Украине в статусе британского премьера. В своей речи он также подчеркнул, что Британия сталкивается с глубоким экономическим кризисом, и его правительство, в первую очередь, будет работать над обеспечением экономической стабильности.

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