В цели РФ также входит сухопутный коридор с Приднестровьем и оккупация трех областей Украины.

Российская Федерация не отказалась от планов по оккупации Киева. Она по-прежнему планирует захватить город, инсценировать выборы, чтобы привести к власти прокремлевские силы, создать новое государственное формирование и включить его в свой состав.

Об этом на недавнем брифинге рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, первыми шагами в вероятной цепочке дальнейших действий России станут попытки взять под контроль Одесскую, Николаевскую и частично Запорожскую области. Далее РФ планирует создать сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы и оккупировать центральную часть Украины.

После этого в теоретической последовательности действий РФ идет: "Овладение Киевом, инсценирование перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России".

Громов подчеркнул, что таким образом враг попытается добиться своей стратегической цели. Однако, по словам замначальника, "это их мысли", на которые "есть наше противодействие".

Напомним, на брифинге Громов также рассказал об успехах ВСУ под Харьковом и в районе Изюма. На обеих направлениях враг перешел к обороне, а местами перебрасывает силы в Луганскую область.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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