Генерал заявил, что пока не видит угрозы наступления россиян на Киев.

Президент РФ Владимир Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину включительно с Киевом.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев в эфире телемарафона.

Однако, по его мнению, пока нет угрозы наступления россиян на украинскую столицу.

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"Эти шансы (наступления на Киев-УНИАН) есть, конечно. Потому, что он никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов", - отметил генерал.

Наев добавил, что накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.

"Что будет в дальнейшем - это все зависит от его решений, а также от наличия сил и средств", - пояснил командующий.

По словам генерала, сейчас идет работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление оккупантов на Киев. Военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий на Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве рассказали об обороне в случае нового штурма Россией.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин, вероятно, снова вернулся к идее нового наступления на Киев и может направить свои войска через Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

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