Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава.

Защитники Украины поразили район расположения оккупантов в Сватово на Луганщине. Кроме этого, за прошедшие сутки они сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ сообщает, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери противника составляют до 20 военнослужащих убитыми и более 30 ранеными", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, за минувшие сутки силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Война в Украине: новые потери РФ

Как уже сообщал УНИАН, на Луганщине российское подразделение за неделю потеряло до 70% личного состава. Войска РФ несут колоссальные потери на поле боя.

Кроме этого, вчера Силы обороны Украины повредили мост близ Мелитополя, которым войска РФ возили технику. А в Херсонской области воины ударили по вражескому пункту управления. Там они уничтожили немало техники.

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