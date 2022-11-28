В Запорожской области Силы обороны Украины повредили железнодорожный мост, который использовали противники.

В Херсонской области украинские военные ударили по пункту управления российских оккупантов, уничтожив до 5 единиц военной техники.

В Запорожской области защитники Украины повредили железнодорожный мост, который враг использовал для доставки вооружения и военной техники, об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Российские захватчики продолжают бесславно умирать в Украине. Так, одно из подразделений российских оккупационных войск в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что в районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника, уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется.

Кроме того, вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области Силами обороны поврежден железнодорожный мост, который оккупанты использовали для доставки вооружения и военной техники.

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ВСУ в конце лета пошли в контрнаступление, в частности, на юге Украины.

9 ноября стало известно, что враг решил отступить с правобережья Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением. Уже 11 числа в Херсон зашли наши защитники.

27 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что захватчики не смогут удержать Запорожскую атомную электростанцию.

По состоянию на 28 ноября на нашей земле ликвидировали около 87 900 противников и много техники, в том числе 2 908 вражеских танков.

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