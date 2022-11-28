Крым является крайне неудобным и уязвимым объектом для удержания в обороне.

Советник Офиса президента Алексей Арестович счиатет "вполне возможным" возвращение оккупированного Крыма под контроль Украины уже через шесть месяцев.

Как он отметил в эфире с российским оппозиционером Марком Фейгиным, Крым является крайне неудобным и уязвимым объектом для удержания в обороне.

"Есть объективные законы военных реалий, скажем так. И если ими правильно воспользоваться, то ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат. Если все сделать правильно. Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне – крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уже не очень. Это снабжение по кораблям. Мы можем себе представить, что будет с этими кораблями, когда подойдут наши "Гарпуны" и "Нептуны" на расстояние удара. А ведь подойдут, и быстрее, чем многим кажется", – объяснил Арестович.

Видео дня

На вопрос Фейгина о том, поддерживает ли он прогноз об освобождении Крыма в течение шести месяцев, Арестович ответил, что это "вполне возможно".

Деоккупация Крыма

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что через полгода временно оккупированный Крым уже будет освобожден. Он добавил, что через шесть месяцев россиян уже не будет на украинском полуострове.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пришел в бешенство из-за слов Подоляка об эфире из Ялты через полгода. Путинский прихвостень пригрозил украинским политикам тюрьмой.

В свою очередь Пололяк заявил, что в Ялте необходимо провести суд над российскими военными преступниками, чтобы заставить Россию уважать международное право.

Вас также могут заинтересовать новости: