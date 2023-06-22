И. о. председателя Госатомрегулирования констатировал, что Запорожская АЭС, как мирный объект использования ядерной энергии, не рассчитана на воздействия войны.

В случае ядерной аварии на ЗАЭС может быть высвобожден объем активности радиоактивного источника 10 в 19-й ступени беккерелей (Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад - УНИАН). Это, отметил в эфире информационного телемарафона и. о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков, является однозначно трансграничными последствиями.

Он акцентировал, что Запорожская АЭС - это объект мирного использования ядерной энергии, и ее системы безопасности рассчитаны на мирные и природные воздействия, а не на военные. "Разного рода подрывы или минирования могут сказаться очень негативным образом на состоянии ЗАЭС, на состоянии целостности оборудования и, даже, может быть причинено воздействие на окружающую среду широко за пределами Запорожской АЭС", - подчеркнул Кориков.

И. о. главы Госатомрегулирования рассказал о рисках, которые демонстрируют результаты моделирования с помощью современных программных кодов. "Что объем активности 10 в 19-й степени беккерелей может быть высвобожден в случае ядерной аварии на Запорожской АЭС. То есть, это однозначно трансграничные последствия, и однозначно заденет страны, которые прилегают к Украине", - акцентировал Кориков.

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Он отметил, что заминирование Запорожской АЭС накануне подтвердило МАГАТЭ. "Что заминирована территория и в пределах промышленной площадки, и в пределах периметра ЗАЭС, а также и за пределами периметра. То есть, это уже подтвержденный факт. Также у нас есть информация, пока не подтвержденная, что заминированными являются водосбросные сооружения, которые соединяют пруд-охладитель Запорожской АЭС и Каховское водохранилище, которого фактически уже нет. В случае подрыва этих водосточных сооружений, не будет водных ресурсов в объеме 48 млн кубометров, для того, чтобы обеспечить охлаждение облученного ядерного топлива, которое находится в реакторах и в бассейнах выдержки ЗАЭС. Риски действительно очень большие", - подчеркнул Кориков.

И. о. председателя Госатомрегулирования констатировал, что Запорожская АЭС, как мирный объект использования ядерной энергии, не рассчитана на воздействия войны. "То есть, за счет современного оружия, могут быть соответственно последствия непредсказуемые. Воздействие радиации - она не знает границ. В зависимости от метеорологических условий и от того, на какую конкретно систему будет соответствующее воздействие, последствия могут быть очень-очень опасными", - пояснил Кориков.

Запорожская АЭС - оккупанты готовят новый теракт

Российские оккупанты контролируют Запорожскую АЭС с марта прошлого года, и из-за их коварных действий атомная станция уже неоднократно находилась на грани катастрофы. Российские захватчики заминировали ЗАЭС и подвергают станцию многочисленным обстрелам.

Новая угроза, вызвано падением уровня воды в пруду-охладителе атомной станции, возникла после теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС. Сейчас уровень воды здесь стабильный.

21 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую атомную электростанцию и самое страшное, что был заминирован пруд-охладитель.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предупредил, что Россия, вероятно, может совершить теракт на Запорожской АЭС, поскольку все подготовила для этого.

Как утверждает МАГАТЭ, пруд-охладитель Запорожской АЭС не заминирован. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило минирование других участков атомной станции, в частности, что станция заминирована за периметром и в некоторых местах внутри.

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