Костенко отметил, что сейчас оборона происходит по Днепру.

На юге не появилось сухих районов вследствие подрыва РФ Каховской ГЭС, которые позволили бы украинской армии двинуться, рассказал в эфире телемарафона народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко. Тогда как ранее эксперт BILD Юлиан Репке утверждал, что такая возможность может выпасть уже в ближайшее время.

Костенко констатировал, что противник пытается возвращаться на свои старые позиции, учитывая поток воды. Ничего пока с продвижением по той местности не могут сделать и ВСУ.

"В последнее время вода спадает: ниже Каховской дамбы русло уже сформировалось, выше Берислава - еще формируется. Противник действительно на некоторых своих направлениях возвращается на свои старые позиции, где есть возможность, и дальше продолжает обстреливать город. Не появилось каких-то засушливых районов, через которые можно было либо нашим Силам обороны, либо армии противника перейти. По факту - характер действий не изменился, все осталось так, как было", - подытожил Костенко.

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Он отметил, что сейчас оборона происходит по Днепру: противник маневрирует, исходя из того, как вода спадает, - занимает позиции повыше, чтобы контролировать большую часть высохшей территории.

В свою очередь, представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что россияне во время возвращения на старые позиции сталкиваются с препятствиями в виде своих же мин.

"Большая вода" разбросала российские минные заграждения, которые российские оккупанты намостили вдоль левого берега. "Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", - цитирует Гуменюк издание "Радио Свобода".

По ее словам, российским военным на левом берегу сейчас "сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень большие, а логистика в них не обезопасена".

Контрнаступление ВСУ и подрыв Россией Каховской ГЭС - что стоит знать

В ожидании украинского контрнаступления на юге страны российские оккупанты в начале июня взорвали плотину Каховской ГЭС.

Среди прочего, РФ затопила и собственные позиции на левом берегу, ССО даже пришлось спасать "обменный фонд" из-под воды.

И хотя президент Чехии Петер Павел согласился, что преступление РФ скажется на июньских боях по всей линии фронта, западные аналитики, в свою очередь, отмечали, что на продвижение украинской армии это якобы не повлияет, поскольку ВСУ не форсировали Днепр.

Тогда как 21 июня эксперт BILD Юлиан Репке высказал предположение, что пересохшее Каховское водохранилище может быть плацдармом для украинского наступления. Ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км. По оценке Репке, солдаты уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

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