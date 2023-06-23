Отдельно специалист посоветовал гражданам принимать йод только в случае взрыва.

В случае ядерного теракта России на Запорожской АЭС Киев последствия не почувствует, уверяет украинский врач, блогер Евгений Комаровский.

В эфире "Киев-24" Комаровский, правда, отметил, что угроза есть для прилегающей к ЗАЭС территории. Жители этих населенных пунктов должны будут оставить свои дома.

"Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А те (населенные пункты - УНИАН), которые рядом, точно должны быть максимально эвакуированы и находиться внутри помещений", - сказал он.

Отдельно специалист посоветовал гражданам принимать йод только в случае взрыва на работающем реакторе.

"Еще раз скажу, что нет такой волшебной таблетки, которая может спасти от радиации. Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он используется только тогда, когда речь идет о том, что уже произошел взрыв на работающем реакторе. В Украине есть станции с работающими реакторами. От наших врагов можно ожидать всего, что угодно... Потому, есть у вас йод - поставили галочку с чистой совестью. Только еще раз прошу: не глотайте вы этот йод, пока не услышите прямого указания от властей", - добавил Комаровский.

Запорожская АЭС - Россия готовит теракт

После подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ на юге, украинские власти заговорили о подготовке оккупантами теракта на ЗАЭС.

По данным ГУР, русские заминировали Запорожскую атомную электростанцию и, самое страшное, был заминирован пруд-охладитель.

Вместе с тем МАГАТЭ "не увидело" минирования в пруде-охладителе, но указало на минирование Россией других участков ЗАЭС, в частности по периметру и в некоторых местах внутри.

По словам и. о. председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, ядерная авария способна задеть страны по соседству с Украиной.

Также по его информации, пока не подтвержденной, заминированными являются водосбросные сооружения, которые соединяют пруд-охладитель Запорожской АЭС и высохшее Каховское водохранилище. В случае подрыва этих водосточных сооружений не будет водных ресурсов в объеме 48 млн кубометров, чтобы обеспечить охлаждение облученного ядерного топлива, которое находится в реакторах и в бассейнах выдержки ЗАЭС.

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