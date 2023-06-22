Организация, однако, подтверждает минирование других участков атомной станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что мин на пруду-охладителе ЗАЭС, о наличии которых заявляла украинская разведка, обнаружено не было. В то же время МАГАТЭ подтверждает, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"Во время визита генерального директора, который включал пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как объяснил персонал службы безопасности, установлены с оборонительной целью", – отмечают в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что, хотя наличие какого-либо взрывчатого вещества на станции не соответствует стандартам безопасности, оно не оказывает значительного влияния.

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"Наша оценка этих конкретных мест размещения [мин] такова: хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не находятся под существенным влиянием. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", – сказал генеральный директор Гросси.

Также отмечается, что МАГАТЭ увеличило свое присутствие на ЗАЭС для контроля за соблюдением пяти основных принципов защиты АЭС во время военного конфликта.

Ситуация на ЗАЭС - что надо знать

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией россиян с марта прошлого года и из-за действий оккупантов неоднократно находилась на грани катастрофы. Оккупанты заминировали ЗАЭС и прибегали к многочисленным обстрелам территории станции.

После российского теракта на Каховской ГЭС для ЗАЭС возникла новая угроза – падение уровня воды в пруду-охладителе станции. Сейчас уровень воды здесь стабильный.

В то же время накануне глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, был заминирован пруд-охладитель.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия, вероятно, готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

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