Россияне отправляют на штурм группы из двадцати оккупантов, их ликвидируют, а за несколько минут наступают другие.

Украинские воины ежедневно уничтожают 500 российских оккупантов только на Бахмутском направлении.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию La Repubblica, русские продолжают штурмовать город, несмотря на потери. Однако их наступление скорее "ползучее".

"На самом деле он уже идет (наступление россиян - УНИАН). Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они придерживаются сумасшедшей тактики: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", - заявил он.

Видео дня

При этом министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом. ВСУ защищают его, что уменьшить возможности противника для наступления.

Оборона Бахмута: основные данные

Российские военные продолжают нести большие потери в боях с ВСУ. Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки.

Продолжаются наступательные действия РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Уже несколько месяцев продолжается оборона города-крепости Бахмута. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: