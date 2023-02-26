Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня под Авдеевкой в Донецкой области украинские военные сбили российский самолет.
"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, которые сбили очередной вражеский самолет под Авдеевкою. Слава всем нашим героям сопротивления на временно оккупированной территории. Вся Украина будет свободной", - сказал Зеленский.
Потери авиации РФ в Украине
С 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день Силы обороны Украины сбили 299 самолетов и 288 вертолетов российских захватчиков.
Сегодня военкоры и другие источники сообщали, что воины 110 бригады Вооруженных сил Украины "приземлили" российский штурмовик Су-25 вблизи Авдеевки Донецкой области.
Вражеский штурмовик якобы сбил украинский Stinger. Он, вероятно, участвовал во вчерашнем авианалете на Авдеевский коксохим. Воины отомстили за атаку менее чем за сутки.