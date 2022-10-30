Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов.

Сегодня российские оккупанты нанесли 3 ракетных и один авиационный удар по территории Украины, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Березнеговатое и Очаков на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Сегодня оккупанты продолжали обстреливать украинские подразделения вдоль линии соприкосновения, укреплять свои позиции на отдельных направлениях и вести воздушную разведку.

Отмечается, что россияне осуществляли обстрелы украинских позиций из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на всех направлениях ведения боевых действий.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем поддерживает российскую вооруженную агрессию против Украины, а Россия тем временем перебрасывает отдельные подразделения на беларускую территорию. В Генштабе также напомнили об угрозе нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории этой страны.

Война в Украине-последние новости

Напомним, с 24 февраля в Украине продолжается полномасштабная война из-за вторжения России. Российские войска не смогли выполнить задачу и оперативно оккупировать территорию Украины, достигнув ограниченных успехов только на восточном и южном направлениях.

Весной ВСУ вытеснили оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской области. В сентябре наши защитники освободили почти всю территории Харьковщины и продвинулись на южном направлении в сторону Херсона. В Генштабе отмечают, что сейчас российские войска осуществляют подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перебросить на другие направления.

За время полномасштабного вторжения потери России в Украине превысили 71 тысячу человек, 2672 танка, 274 самолета и кучу другой военной техники.

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