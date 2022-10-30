Жертв и разрушений нет.

В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Россияне в течение дня 7 раз обстреляли приграничье Сумщины. Всего было 38 "приходов" из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку с квадрокоптера", - отметил он.

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Под вражеским огнем были пять общин. По Белопольской общине оккупанты били из артиллерийского орудия "Нона" 2С9, зафиксировано 16 "приходов".

"Середина-Будская община: на этой территории рашисты обстреливали приграничье из минометов 122 калибра, 4 взрыва. Эсманская община: здесь также использовали минометы по окрестностям одной из деревень (4 "прихода"). Краснопольская община: по одному из сел рашисты трижды ударили из САУ. А потом сбросили с квадрокоптера взрывное устройство", - сообщил Живицкий.

Кроме того, добавил он, по Миропольской общине враг дважды применил минометы 120 мм калибра. "Сначала это было 8 "приходов". И впоследствии еще 2 мины по тем же населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Возможное наступление РФ: в ОВА рассказали детали

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

При этом захватчики продолжают постоянные обстрелы приграничья Сумщины.

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