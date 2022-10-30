Артиллерийские подразделения россияне могут перебросить на другие направления фронта.

Российские войска осуществляют подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений с правобережной части Херсонской области. В дальнейшем их могут перебросить на другие направления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что российские оккупанты пытаются создать на подконтрольной территории в Херсонской области условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

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"Оккупационная власть временно занятой территории Херсонской области пытается создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Так, в Новой Каховке с 29 октября текущего года отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Первоочередной так называемой "эвакуации" подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, как отмечается, оккупационная власть издала указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что украинская армия получила артиллерийское превосходство на южном направлении. Об это писал The New York Times, ссылаясь на аналитиков и украинских военных.

Генштаб отмечал, что россияне принудительно вывозят людей из Новой Каховки и "эвакуируют" лекарства из Херсона. Кроме того, оккупанты укрепляют оборону Херсона: перебрасывают "Росгвардию", а также селятся в тюрьмах.