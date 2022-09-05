В Генштабе также сообщили, что на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных ударов по гражданским и военным объектам на территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Дмитровка, Константиновка, Зеленополья, Зайцевое, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Ставок и Безымянное", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории Республики Беларусь.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше всего огневому воздействию подверглись Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасильевка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Ястребино и Смолино Сумской области.

На Харьковском направлении противник нанес удары в районах населенных пунктов Дементьевка,Новое, Одноробовка, Борщевая, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепель и Мосьпаново. Задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дубравное, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар.

Тем временем на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Белогоовка, Веселое, Зайцевое, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара, а на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

В Генштабе также сообщили, что на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка, Керменчик и Времевка.

Тем временем на Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки, а на Южнобугском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенське, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеским авиационным ударам подверглись районы Березнеговатого, безымянного, большого Артакового, Сухого пруда и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ ужесточает полицейский режим на юге, чтобы удержать людей для "референдума".

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