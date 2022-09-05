Оккупанты делают подворовые обходы, в частности, собирают насильно документы, переписывают личные данные, собирают максимальное количество личных сведений о гражданах на временно оккупированных территориях.

Оккупационная власть временно оккупированных территорий юга усиливает полицейский режим, чтобы не дать возможности людям выехать оттуда и собрать "картинку" для псевдореферендума.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос об усилении оккупантами контроля со стороны полицейских и административных ячеек и как это сказывается на жителях временно оккупированных территорий юга страны.

"Оккупационная власть не оставляет своих замыслов и использование крайних возможностей на то, чтобы собрать "картинку", собрать пазл своего псевдореферендума. Они пытаются все же получить максимальное количество сведений о личных граждан на временно оккупированных территориях для того, чтобы как-то худо-бедно сформировать себе те списки. Потому что, несмотря на то, что мировое сообщество не воспринимает реальности этого "референдума", они пытаются собрать вот такие сфальсифицированные данные",- отметила Гуменюк.

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Она добавила, что усиление оккупантами полицейского режима заключается в том, чтобы не дать возможности жителям временно оккупированных территорий свободно передвигаться и не позволить людям скрыть свои документы.

"В соответствии усиления такого полицейского режима заключается именно в том, чтобы не дать людям возможности выехать с временно оккупированных территорий, не дать возможности людям свободно передвигаться, не дать скрыть свои документы. Они делают подворовые обходы, в частности, насильно собирают документы, переписывают личные данные, собирают информацию обо всех гражданах, которые гипотетически могут быть касательными к этой территории и таким образом формируют для себя псевдоэлекторат",- акцентировала Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила за последнюю неделю наблюдается увеличение количества людей, которые выезжают из неподконтрольных территорий.

Она призвала жителей оккупированных территорий эвакуироваться и напомнила об ответственности за участие в "референдумах" оккупантов.

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