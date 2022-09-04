Украинская авиация нанесла 12 ударов против живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов врага.

Украинские военные не допустили продвижения оккупантов и отбили вражеские атаки на нескольких направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Силы обороны Украины удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории нашего государства. Нашим подразделениям удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Краснополье, Бахмутское, Бахмут, Майорськ, Зайцевое, Кодема, Соледар и Первомайское", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли поражение по пунктам управления, районах сосредоточения боевой техники и личного состава.

Также в течение суток украинская авиация нанесла 12 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов врага.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября российские войска нанесли 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины.

В Генштабе отметили, что авиационная группировка противника ведет боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок, наиболее интенсивно - на Южнобугском и Донецком направлениях.

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