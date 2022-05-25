Общий тираж экземпляров соответствующих марок составляет 5 млн.

За два дня было продано около 2 млн марок "Русский военный корабль ... все!"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"За два дня было продано около 2 миллионов почтовых марок "Русский военный корабль... Все!" из общего тиража 5 миллионов. В следующий раз марки появятся в отделениях 27 мая. В примерно 1,5 тыс. отделений во всей Украине будут продаваться эти марки", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Он добавил, что примерно 1 млн марок продали онлайн.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

13 апреля украинские военные попали в российский крейсер "Москва" из противокорабельной ракетной системы "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. Позже в России подтвердили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

23 мая "Укрпочта" выпустила почтовые марки серии "Русский военный корабль... Все!" тиражом 5 млн экземпляров.

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