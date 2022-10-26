Правозащитник отметил, что на Западе твердо решили поставить точку на проекте "Владимир Путин".

Освобождение Херсона украинской армией может происходить по двум сценариям: штурм военным путем, который нанесет большие потери ВСУ, но в то же время может повлечь падение всей российской армии, а другой сценарий - "хитрый маневр от ВСУ".

Такое мнение высказал российский юрист Марк Фейгин.

"Если Херсон ВСУ возьмут военным путем с большими потерями, то в России может посыпаться вся военная группировка на правом берегу. А дальше можно будет обстреливать левый берег с более выгодных позиций: логистику вокруг Мелитополя можно будет парализовать. Россиянам и так тяжело, а будет еще хуже", - сказал Фейгин.

Другой сценарий - к зиме Украина не вернет Херсон, потому что Россия успеет залатать дыры на фронте новомобилизованными.

"В таком случае ВСУ не пойдут в лоб, а будут наносить существенные удары по врагу с дистанции. А возможно здесь состоится очередной трюк от Украины: ждали в Херсоне - пошли на Изюм. Помните? Я не исключаю маневр от ВСУ, которые на этот раз также могут сманеврировать и нанести удар на другом направлении", - добавил правозащитник.

Фейгин также отметил, что на Западе твердо решили поставить точку на проекте "Владимир Путин".

"Ядерные угрозы стали последней каплей. Путина будут добивать. На Западе окончательно поняли, что надо покончить с ним. В краткосрочной перспективе они могут договориться с Кремлем, чтобы снизить напряжение относительно ядерки. В долгосрочной перспективе - уже не договориться", - сказал Фейгин.

Освобождение Херсонской области: что известно

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на Херсонщине. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов. Деоккупация продолжается.

Президент Владимир Зеленской заявил, что захватчики заминировали Каховскую дамбу.

Министр Резников отметил, что украинские воины контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это было в Изюме. По его словам, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ. Путей отступления не будет.