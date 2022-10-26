По его словам, на уличные бои они не могут, ведь пути отступления заблокированы.

Украинские воины контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это было в Изюме.

Об этом в интервью американскому изданию Fox News рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ. Путей отступления не будет.

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"Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это в Изюме", – заявил Резников.

Министр подчеркнул, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе постепенном освобождении оккупированных территорий. По его словам, первый этап состоял в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта.

Освобождение Херсонской области: что известно

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на Херсонщине. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов. Деоккупация продолжается.

В Институте изучения войны предположили, что оккупанты готовятся бежать со значительных территорий.

Президент Владимир Зеленской заявил, что захватчики заминировали Каховскую дамбу. Несмотря на угрозу затопления, ВСУ продолжают уничтожать врага на юге. За сутки в Херсонской области уничтожено до 30 человек под завалами остались более 100 захватчиков. Всего подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов.

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