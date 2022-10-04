Сообщается, что Россия якобы готовится применить ядерное оружие в Черном море, и что НАТО якобы уже предупредило об этом своих членов.

Появилась информация, что президент РФ Владимир Путин направил к линии фронта так называемый "ядерный поезд". Вероятно, глава Кремля планирует испытания ядерного оружия рядом с границей Украины.

О намерениях Кремля испытать оружие массового поражения пишет The Times.

Сообщается, что РФ якобы готовится применить ядерное оружие в Черном море, и что НАТО якобы уже предупредило об этом своих членов.

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"Кремль сигнализирует о готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя. Есть опасения относительно предыдущих намеков Путина о том, что он может прибегнуть к такой тактике", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия информации СНБО прокомментировали публикацию The Times, предупредив, что Россия и дальше будет усиливать ядерный шантаж:

"Поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций со стороны Российской Федерации".

"Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства. Показательная демонстрация Россией готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля", – говорится в сообщении.

Готовится ли Россия к испытаниям ядерного оружия: что известно

Накануне издание La Repubblica со ссылкой на разведку НАТО сообщило, что Россия вывела в Белое море подводную лодку "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон", которые еще называют боеголовками "Судного дня".

В Центре противодействия информации СНБО на это заявили, что на сайте НАТО такая информация не обнародована, и что она может сыграть на руку российской пропаганде.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов опроверг вероятность ядерного удара России по территории Украины в ближайшее время.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит "ничего, что заставило бы поверить, что Путин принял решение" применить ядерное оружие.