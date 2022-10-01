По словам главы ГУР, по состоянию на сейчас нет никаких оснований говорить о таком ударе.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отрицает возможность нанесения в ближайшей перспективе ядерного удара по территории Украины.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", - подчеркнул он.

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Буданов напомнил, что в свое время предупреждал об опасности нападения со стороны России, в частности, говорил, что в январе будет максимальная концентрация вражеской армии у границ Украины. "Я предупредил, что, возможно, надвигаются определенные события. А вы что считаете, что людей, каждого надо было предупреждать: "Смотри такого-то числа, в таком-то часу начнется война"? То начался бы хаос такой, что никто бы не остановил. Я уже молчу об экономических проблемах, которые непременно это все сопровождали", - сказал он.

Ядерные угрозы России: что известно

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства если будет угроза территориальной целостности РФ. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное применение Россией ядерного оружия не остановит Украину в защите своих территорий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.