Путин за две недели сменил двух командующих "западной группировки войск".

Президент России Владимир Путин пытается переложить вину за недавние неудачи российских военных в Харьковской области, используя кадровые изменения в минобороны страны.

Об этом речь идет в докладе американского Института исследования войны (ISW).

По данным ISW, в западном военном округе Минобороны РФ назначен новый командующий - генерал-лейтенант Роман Бердников, заменивший на этом посту Александра Журавлева.

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В ISW отметили, что российские подразделения западного военного округа в течение последних нескольких месяцев в основном действовали на северо-востоке Харьковской области, но без четко определенного командующего. Журавлева не было видно некоторое время, а Путин за две недели сменил двух командующих "западной группировки войск".

Эксперты ISW предположили, что, возможно, Путин делает кадровые перестановки из-за недовольства потерями РФ в Харьковской области и Лимане. Это также может быть попыткой защитить генерал-полковника Александра Лапина, командующего центрального военного округа, от критики за недавние российские неудачи в Лимане. В ISW отмечают, что таким образом Путин может попытаться переложить на навопризначеного Бердникова вину за будущие российские потери в Харьковской и, возможно, Луганской областях.

Освобождение Лимана в Донецкой области

Российские оккупанты смогли получить контроль над Лиманом в мае, а потеряли его в начале октября, что вызвало истерику среди близкого окружения российского президента Владимира Путина.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил украинский флаг уже над Лиманом. Он также анонсировал освобождение других населенных пунктов на Донбассе в течение следующей недели. 2 октября стало известно, что Лиман был полностью зачищен от российских войск.

В Пентагоне заявили, что США считают, что освобождение Лимана открывает ВСУ дорогу на Северодонецк и Кремневую, что является значимым событием.

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