В оккупированном Севастополе с утра громко.

Утром в субботу, 18 марта, в оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов через равные промежутки времени. Об этом сообщает Телеграмм-канал "ЧП Севастополь" со ссылкой на слова очевидцев.

Местные жители задаются вопросами: "Что происходит в Севастополе?", "Народ, что бахает? Для салюта рано!".

"Приблизительно через две минуты слышат взрывы наши подписчики с Корабельной стороны Севастополя", — добавляет "ЧП Севастополь".

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Также жители аннексированного полуострова сообщают о перестрелке в Инкермане, оттуда доносятся громкие звуки.

Позже появился комментарий так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева: "На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно".

Оккупация Крыма и ситуация на полуострове сегодня

16 марта 2014 года в Крыму был проведен так называемый "референдум" о статусе полуострова. После его проведения и "нарисованных" результатов Россия незаконно аннексировала Крым.

После заявлений представителей украинской власти о том, что Крым будет деоккупирован, вероятно, в 2023 году, россияне готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова.

Так, оккупантами в Крыму была создана оборонительная группировка, которая оборудует фортификационные сооружения и линию обороны.

По мнению генерала США в отставке Бена Ходжеса, украинская армия способна освободить полуостров уже к концу лета 2023 года.

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