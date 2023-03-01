Несколько взрывов слышали в Евпатории и селах поблизости.

Жители западных городов оккупированного россиянами Крыма сообщают о серии взрывов, прозвучавших в ночь на 1 марта.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков, в Черноморском была серия взрывов (их слышали около 1.54 , 2.55 и 4.20).

Также сообщают, что около 2.30 было от одного до трех взрывов в районе Евпатории. Их слышали также в селе Молочное в менее чем 10 километрах от города (тут также сообщают о якобы объявлении тревоги). О серии взрывов пишут и жители села Колоски на том же расстоянии от Евпатории.

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Напуганные жители полуострова активно делятся сообщениями о произошедшем в местных сообществах в российских соцсетях. Некоторые путали взрывы с землетрясением и громом.

Местные власти не комментируют сообщения о взрывах. Так называемая "администрация Евпатории" в то же время предупреждает, что в городе будет проходить проверка системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

"Однако, в связи со сложившейся ситуации в Крыму и в стране в целом и во избежание неправильного восприятия сигналов, проверка пройдет без задействования оконечных устройств оповещения (электросирен и громкоговорителей)", – говорится в сообщении.

Деоккупация Крыма - что стоит знать

Во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина "технически готовится" к возвращению оккупированного россиянами полуострова.

Эксперты отмечают, что для освобождения Крыма украинским воинам нужно дальнобойное оружие. Его передача, отмечал американский генерал Бен Ходжес, позволит освободить полуостров до конца лета.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Крым будет возвращен комбинированным путем (силой и дипломатией). Ранее он отмечает, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информировал, что враг готовится в обороне полуострова. Сюда бегут оккупанты из Херсонской области, на полуострове обустраивают фортификационные сооружения. Кроме того, в последнее время российские военнослужащие отправляют свои семьи из Крыма в Россию.

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