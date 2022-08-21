Дрон не был сбит российскими военными.

Штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа, скорее всего, атаковал гражданский БПЛА.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

OSINT-исследователи допустили, что удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе был нанесен гражданским беспилотником SkyEye 5000mm Pro UAV.

Этот беспилотник может нести до 20 кг груза, развивать скорость до 150 км/ч и находиться в воздухе до семи часов. При этом его можно свободно купить через интернет.

На многочисленных кадрах видно, что дрон не был сбит российскими военными, что противоречит официальным заявлением оккупационных "властей" о якобы сбитии БПЛА прямо над крышей.

Как отмечают аналитики, беспилотник взорвался от удара, а не от того, что сработала рашистская ПВО.

Накануне в штаб Черноморского флота в Севастополе врезался БПЛА. Оккупанты утверждали, что беспилотник был сбит "стрелковым оружием", но упал на крышу. В результате в здании случился пожар.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточилась на захвате Донбасса. Враг провалил большинство штурмов, но готовится к новой атаке на Донецком направлении. Бои продолжаются в районе Песков, Нью-Йорка и Марьинки.

Оккупанты имели частичный успех на Николаевском направлении – заняли южную окраину Благодатного.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носители крылатых ракет морского базирования.

Вчера в оккупированном Крыму в течение всего дня работала рашистская система ПВО. В небе над полуостровом якобы сбивали БПЛА неустановленного происхождения.

Желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта, считают аналитики из Института изучения войны.

20 августа Россия нанесла очередные удары по Николаеву, попав в гражданскую многоэтажку. Много пострадавших.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину.

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