На Славянском направлении понес потери и отступил в районе нескольких населенных пунктов.

На Донецком направлении русские пытаются продолжить наступательные действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку Шевелевки, Краснополье, Дубравного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

"Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Понес потери и отступил", - говорится в сообщении.

Между тем, на Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

Отдельно, на Краматорском направлении осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Вел наступление в направлении Берестово-Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении обстреливал позиций наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Нанес авиаудары неподалеку Зайцево, Бахмута и Соледар.

"Вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию неподалеку Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении осуществлял обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вел воздушную разведку с применением БпЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

Как писал УНИАН, на Николаевском направлении враг занял южную окраину Благодатного, боевые действия продолжаются.

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