Враг имеет частичный успех, но боевые действия продолжаются.

На Николаевском направлении враг занял южную окраину Благодатного, боевые действия продолжаются.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Николаевском направлении ведет наступательный бой в направлении Васильки – Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются", -говорится в сообщении.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носители крылатых ракет морского базирования.

Тем временем, на Южнобугском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной долины, лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белого колодца, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел воздушную разведку БпЛА.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточилась на захвате Донбасса. 20 августа враг совершил ряд провальных наступлений на востоке Украины. По состоянию на вечер субботы бои длились на Бахмутском направлении.

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20 августа Россия нанесла очередные удары по Николаеву, попав в гражданскую многоэтажку. Много пострадавших.

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