Россия будет стараться отвлечь ВСУ от Крыма любыми средствами.

В оккупированном Крыму снова работает рашистская ПВО. Жители Алупки сообщили о взрывах вдали от берега и вспышках.

Об этом говорится в местных пабликах.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, возможно, был нанесен удар по Черноморскому флоту.

"Раз Россия молчит – видимо, с берега не было видно. Расстояние могло быть довольно большое. Взрыв же высоко подымается, его видно. А вот что там за плавсредство было – судно или корабль", - сказал он в эфире FREEDOM UA.

Он добавил, что теперь Украина может получать спутниковые снимки: "Если успели сфотографировать это место – то сегодня или завтра мы с вами увидим, что это было".

Жданов уверен, что после серии взрывов в Крыму Россия попытается отвлечь украинские силы от полуострова.

"Я думаю, что они будут усиливать (группировку в Крыму – ред.). Кстати, активность на Харьковском направлении может быть отвлекающим маневром для ВСУ. Для того, чтобы мы занялись этим направлением", - добавил он.

Эксперт отметил, что у противника в настоящее время нет сил, чтобы продавить оборону Харькова.

"Они будут стараться отвлечь нас от Крыма любыми средствами", - сказал он.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточилась на захвате Донбасса. Враг провалил большинство штурмов, но готовится к новой атаке на Донецком направлении. Бои продолжаются в районе Песков, Нью-Йорка и Марьинки.

Оккупанты имели частичный успех на Николаевском направлении – заняли южную окраину Благодатного.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носители крылатых ракет морского базирования.

Вчера в оккупированном Крыму в течение всего дня работала рашистская система ПВО. В небе над полуостровом якобы сбивали БПЛА неустановленного происхождения.

Желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта, считают аналитики из Института изучения войны.

20 августа Россия нанесла очередные удары по Николаеву, попав в гражданскую многоэтажку. Много пострадавших.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: