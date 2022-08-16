В сети появились спутниковые снимки масштабных взрывов на территории склада боеприпасов россиян в оккупированном Джанкойском районе в селе Майское (Крым).
Фото опубликовали "Схемы".
На кадрах, сделанных спутником 15 августа, видно скопление размещенной врагом техники. 16 августа спутником зафиксирован момент взрыва в одном из мест военного объекта.
Официальные потери оккупантов в результате взрывов на складе пока неизвестны.
Взрывы в Крыму: что известно
Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.
Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога, сообщавшая полуостров с материковой частью Украины.
The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.
Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.