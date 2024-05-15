После удара на аэродроме возник пожар.

Этой ночью в оккупированном российскими захватчиками Крыму звучали взрывы, под ударом оказался аэродром Бельбек, при этом эксперты отмечают, что ракеты могли попасть в носитель "Кинжалов" Миг-31.

В Минобороны РФ традиционно отчитались, что "все цели были сбиты". Однако по информации СМИ, после взрывов на аэродроме зафиксирован пожар. В частности, спутниковые фото опубликовал тг-канал "Крымский ветер".

"Мониторинговая группа на спутниковых снимках отмечает три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов", - говорится в сообщении. Позже сообщалось, что серез час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало в разы больше, а сами пожары – сильнее.

Видео дня

Как пишут аналитики Defence Express, ранее в сети были опубликованы спутниковые снимки за 31 марта, где можно детально рассмотреть, где какие самолеты расположены на авиабазе Бельбек. В общей сложности (без учета вероятных машин в укрытиях) на авиабазе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов. Из них 10 Су27/30, 4 МиГ-31, 6 МиГ-29, 3 Л-39, 4 Ми-8, 2 Ко27/29, 1 Су-25.

"Если сравнить эти снимки и карту пожаров на территории аэродрома после удара, то можно предположить, что ATACMS могли попасть прежде всего в МиГ-31 — с поправкой, которая все-таки идет о спутниковых снимках, которым уже более двух недель", - отмечают аналитики.

Атака на Крым - что известно

Этой ночью в оккупированном российскими захватчиками Крыму звучали громкие взрывы, сообщалось о работе противовоздушной обороны. В частности, жители Евпатории сообщили громких взрывах, от которых тряслись окна и стены. Также сообщается, что от грохота "проснулись" весь Симферополь, Севастополь и Бахчисарай.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". Местные жители заявляли об около 20 ракетах.

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